Autofahrerin verliert auf Penny-Parkplatz Kontrolle: Mann schwebt in Lebensgefahr!

Passau - Eine 87 Jahre alte Frau hat auf einem Discounter-Parkplatz im niederbayerischen Passau die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Mann erfasst. Der 79-Jährige schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 9.25 Uhr auf dem Penny-Parkplatz an der Spitalhofstraße in Passau.

Die Seniorin krachte aus unklaren Gründen mit ihrem Auto in die Einkaufwagen vor dem Discounter. Dabei erfasste sie den Mann.

Der 79-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.