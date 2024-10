Bahnunfall in Schwaben: Bergung einer Verletzten dauert an

Aletshausen - Bei einem Zugunglück an einem Bahnübergang in Schwaben ist eine Frau verletzt worden.

Am Donnerstagmorgen kollidierte im Landkreis Günzburg ein Auto mit einem herannahenden Zug. © vifogra / Pöppel

Die Bergung der Autofahrerin aus ihrem schwer beschädigten Auto dauere noch an, teilte die Polizei mit.

Der Wagen war demnach am Morgen an einem Bahnübergang in Aletshausen im Landkreis Günzburg mit einem herannahenden Zug zusammengestoßen.

Wie schwer das Unfallopfer verletzt wurde, ist noch unklar. Reporter vor Ort berichten, dass ein Notarzt während der Maßnahmen der Feuerwehr die Frau versorgte.

Auch die Unfallursache wird noch ermittelt. Bisher gibt es noch wenige Informationen über den Hergang am Donnerstagmorgen.