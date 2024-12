07.12.2024 20:45 BMW in Flammen: Mit 1,5 Promille in Hausmauer gekracht

In Mittelfranken sorgte am Samstag ein spektakulärer Unfall für Aufsehen. Ein BWM ist nach einem Crash gegen eine Hausmauer in Flammen aufgegangen.

Von Marco Schimpfhauser

Stein - Im mittelfränkischen Landkreis Fürth ist am späten Samstagnachmittag ein 27-jähriger Mann mit einem BMW gegen eine Hausmauer gerast. Der Wagen ging daraufhin in Flammen auf. Der BMW krachte gegen eine Hausmauer und fing Feuer. Der Fahrer konnte das Auto verlassen, wurde jedoch durch den Crash verletzt. © NEWS5/David Oßwald Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Anwandener Straße im Steiner Gemeindeteil Sichersdorf. Demnach soll der Fahrer in Richtung Anwanden unterwegs gewesen sein, als er – laut Angaben der Beamten – wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei ist das Auto gegen eine Hausmauer gekracht, der Fahrer wurde verletzt. Über den genauen Grad der Verletzungen gibt es keine Informationen, der 27-Jährige musste jedoch in eine Klinik gebracht werden. Bayern Unfall Opel kollidiert mit BMW: Unfall bei Überholmanöver! "Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. "Ersten Ermittlungen zufolge war der 27-Jährige mit über 1,5 Promille alkoholisiert." Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Eine statische Überprüfung des Hauses muss noch abgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere eine Frau, die sich nach dem Unfall kurzzeitig vor Ort aufhielt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/9678240 zu melden.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald