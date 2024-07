24.07.2024 10:24 Bus kollidiert in Herzogenaurach mit Haus: Mehrere Verletzte, Retter vor Ort im Einsatz

Am Mittwoch ist es in Herzogenaurach zu einem Unfall mit einem Bus gekommen, in dem sich auch Kinder und Jugendliche befanden. Es gibt mehrere Verletzte.

Von Jan Höfling

Herzogenaurach - Am Mittwochmorgen ist es in Herzogenaurach zu einem Unfall mit einem Minibus gekommen, in dem sich auch Kinder und Jugendliche befanden. Mehrere Menschen wurden bei dem Zwischenfall verletzt. In Herzogenaurach ist ein Bus mit einem Haus kollidiert. © News5 Laut Angaben der Polizei Mittelfranken haben 13 Insassen leichte bis mittelschwere Verletzungen davongetragen. Schwer ist ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Crash an der Haltestelle "An der Schütt" glücklicherweise niemand verletzt worden. In dem Fahrzeug befanden sich unter anderem auch mehrere Kinder und Jugendliche. © News5 Insgesamt 13 Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Unfall verletzt. © News5 Weitere Details liegen bislang noch nicht vor. Informationen von der Unfallstelle nach ist der Bus aus bislang unklarer Ursache in der Steggasse mit einem Haus kollidiert. Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Erstmeldung: 10.06 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.24 Uhr

Titelfoto: News5