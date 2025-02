Chaos-Fahrt wegen medizinischem Notfall: Holzlaster kracht in Haus

Bamberg - Ein mit Holz beladener 40-Tonner ist am Montagnachmittag im oberfränkischen Bamberg in ein Haus gefahren.

Vermutlich ein medizinischer Notfall war Grund für einen schweren Unfall am Montagnachmittag in Bamberg. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Nach ersten Meldungen fuhr der Lastwagen auf der Geisfelder Straße und überquerte offenbar unkontrolliert die Kreuzung Berliner Ring.

Das Fahrzeug sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hätte dabei mehrere Verkehrsschilder und offenbar auch Ampeln umgefahren und beschädigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Lastwagen verlor.

Sowohl der Lkw als auch das Gebäude wurden durch den Unfall beschädigt. Außer dem Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch niemand verletzt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth sagte.

Wie Reporter von News5 in Erfahrung gebracht haben, ist der Transporter in das Gebäude gekracht und hat die Mauer eines Büroraums durchbrochen. Der Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz hatte jedoch frei.