03.09.2024 11:26 Geldtransporter übersehen: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ist bei einem Unfall an der B470 ein Autofahrer schwer verletzt worden. Offenbar übersah er an einer Kreuzung einen Geldtransporter.

Von Marco Schimpfhauser

Eschenbach - Im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist am Dienstagmorgen der Fahrer eines Suzukis schwer verletzt worden. Offenbar übersah er einen Geldtransporter. Nachdem er offenbar einen Geldtransporter an einer Kreuzung übersehen hatte, wurde ein Autofahrer schwer verletzt. © NEWS5/Jürgen Masching Wie Reporter vor Ort in Erfahrung bringen konnten, sei der Autofahrer ordnungsgemäß an einem Stoppschild stehen geblieben. Offenbar wollte der aus Richtung Schlammersdorf kommende Fahrer die Russweiherkreuzung an der B470 überqueren. Dabei übersah er anscheinend einen Geldtransporter, der aus Richtung Kirchenthumbach unterwegs war. Bayern Unfall Senior von Zug erfasst: Notarzt kann nur noch Tod feststellen Durch die Wucht der Kollision wurde sein Auto zuerst gegen ein Verkehrsschild geschleudert und krachte anschließend in eine Leitplanke. Ersthelfer kümmerten sich sofort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den mutmaßlichen Unfallfahrer. Der Mann musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Geldtransporters hatte laut bisherigen Meldungen keine nennenswerten Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: NEWS5/Jürgen Masching