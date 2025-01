Großeinsatz auf Firmengelände: Giftiges Gas ausgetreten

Rettungskräfte halfen Mitarbeitern, die sich auf einem Balkon in Sicherheit gebracht hatten. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Laut Polizei trat am Donnerstagvormittag bei Wartungsarbeiten Ammoniak aus.

Ein Mitarbeiter wurde am Auge verletzt und vorsorglich in eine Spezialklinik gebracht. Am Nachmittag konnte er diese wieder verlassen.

Elf weitere Mitarbeiter befanden sich nach dem Vorfall vorsorglich in Untersuchung. Auch sie konnten, einer Mitteilung der Töpfer GmbH zufolge, inzwischen wieder nach Hause gehen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz waren mit einem Großaufgebot vor Ort.