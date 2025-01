Glatteis in Bayern: Tödliche Unfälle und gesperrte Autobahnen

In Niederbayern führte das Glatteis zu einem tödlichen Unfall, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Auf der A92 kam ein Mann ums Leben, als er mit seinem Auto gegen einen Lastwagen prallte, der sich auf der glatten Fahrbahn quergestellt hatte.

Auf der A9 warnten die Einsatzkräfte zwischen Manching und Langenbruck in beiden Richtungen vor Glatteis. Nachdem es auf der Autobahn in Richtung München mit mehreren Fahrzeugen gekracht hatte, wurde die Richtungsfahrbahn zwischenzeitlich gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Süd und Dreieck Holledau bildete sich daraufhin ein kilometerlanger Stau.

Auf der A73 bei Wendelstein nahe Nürnberg wurde gefrierender Regen in der Nacht zur Herausforderung. Laut Polizei geriet ein Auto ins Rutschen und schleuderte von der Fahrbahn in eine Wiese. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und auch das Auto kam unbeschadet davon.

Auf der A6 bei Nürnberg-Langwasser kam ein roter Opel ebenfalls am frühen Morgen auf der linken Spur ins Rutschen und krachte gegen die Leitplanke. Der Polizei zufolge wurde der Kleinwagen anschließend von zwei Lkws gerammt, die auf der rechten Spur fuhren. Am Auto entstand ein Totalschaden, die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus.

Eine dünne Eisschicht bedeckt die Zufahrt zur gesperrten A3. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Wegen der Witterung fällt in einigen Gegenden der Präsenzunterricht aus.

Um die Schülerinnen und Schüler zu schützen, kündigten einige Landkreise an, die Schulen nicht zu öffnen. Darunter sind Ansbach, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Neustadt an der Waldnaab und Weiden in der Oberpfalz.



Der Deutsche Wetterdienst warnte noch für den Vormittag vor Glatteis. Besonders der Norden und Süden Bayerns sind betroffen. In München und im Alpenvorland fiel derweil Neuschnee.

Auch am Donnerstag ist bei Frost und Nebel Vorsicht geboten.

Erst zum Ende der Woche entspannt sich die Lage wieder, so die Experten.

Erstmeldung 6.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 8.52 Uhr