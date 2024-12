Horror-Unfall: Frau gerät in Zerlegungsmaschine

Ingolstadt - Eine Arbeiterin hat sich bei einem Unfall in einem Geflügelverarbeitungsbetrieb in Ingolstadt schwer verletzt.

Die Schwerverletzte musste mit dem Hubschrauber nach München geflogen werden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Sie soll am Dienstag gegen 17.49 Uhr mit ihrem Arm in eine Zerlegungsmaschine gezogen worden sein, so die Polizei.

Die Maschine durchbohrte mit einem Schlagbolzen ihren Oberarm. Die Frau blieb in der Maschine stecken und musste von der Feuerwehr mit einer Säge befreit werden.