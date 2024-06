In Laster-Heck gekracht: Beifahrerin (†93) auf A9 "unmittelbar verstorben" - Fahrer in Klinik

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen Greting und Hilpoltstein.

Durch den Unfall musste der Bereich über längere Zeit vollständig gesperrt werden, was für einen langen Rückstau sorgte. "Was wir parallel noch gemacht haben: über Rettungsdienste wurden die Leute, die im Stau stehen, mit Getränken versorgt. Wir haben hier jetzt an der Unfallstelle knapp 30 Grad, der Teer strahlt ab und es ist sehr heiß, was dann schnell zu Kreislaufproblemen führen kann."

Der Polizist rät vor allem im Sommer daher "immer Sonnenschutz, eine Mütze und eben viel zu trinken" im Wagen zu haben. Sollte man plötzlich in einen solchen Stau geraten, kann man sich eine Zeit lang selbst versorgen und vor der Hitze schützen.

"Weil es halt passieren kann, dass man auch mehrere Stunden im Stau steht", so der Beamte. "Und das ist dann sehr unangenehm." Sobald es den Einsatzkräften möglich war, hatte man zumindest die rechte Fahrspur als Erstes wieder freigegeben.