Mann rast durch Innenstadt, Polizei muss Verfolgung abbrechen

Ein Seat-Fahrer leistete den Anweisungen der Polizei nicht Folge, sondern gab Gas. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Polizisten fiel in der Nacht auf Donnerstag ein verdächtiges Kennzeichen an einem Seat in der Gleißbühlstraße auf.

Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas.

Bei seiner Flucht vor der Polizei hätten mehrere Verkehrsteilnehmer bremsen oder ausweichen müssen, um Unfälle zu verhindern, erklärten die Beamten.

Daher wurde die Verfolgung durch Nürnberg schließlich abgebrochen.

Wenig später entdeckten Polizisten den Seat dann im Bereich der Geisseestraße geparkt. Der Fahrer hatte seine Flucht wohl zu Fuß fortgesetzt. Am Auto seien frische Unfallspuren festgestellt worden, berichteten die Einsatzkräfte.

Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurde und eigentlich für ein anderes Auto vorgesehen war.