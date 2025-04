Mann will Traktor überholen, plötzlich biegt dieser ab: Autofahrer kämpft um Leben

Beim Zusammenstoß mit dem einzigen Baum in der Umgebung wurde ein junger Mann (25) lebensgefährlich verletzt. © vifogra / Goppelt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug schleuderte das Auto frontal gegen einen Baum.

"Übrigens der einzige Baum in der ganzen Nähe", so Willi Hoffmann, Kreisbrandinspektor im Landkreis Ansbach, vor Ort an der Verbindungsstraße zwischen Dinkelsbühl und Wassertrüdingen.

Der nach ersten Informationen 25 Jahre alte Fahrer sei unterhalb des Beckens massiv eingeklemmt gewesen.

Rund 45 Minuten hätten die Einsatzkräfte demnach gebraucht, den Mann mit schwerem Gerät aus seinem Wrack zu befreien - auch wegen der schwierigen Lage im Bereich des Baums.

"Der Fahrer wurde dann im Rettungswagen noch erstversorgt und wurde dann mit dem Hubschrauber in eine Zielklinik verlegt", so Hoffmann.