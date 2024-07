Tödliches Überholmanöver: Motorrad kracht frontal in Toyota

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau und den Mann und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Der 59-Jährige krachte mit seinem Motorrad frontal in einen entgegenkommenden Toyota. Dabei erlitt der Biker derart schwere Verletzungen, dass ein Notarzt "nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte", wie ein Sprecher zu dem Unfall erklärte.

Demnach war ein 59 Jahre alter Mann mit einem Motorrad in Richtung Erlabrunn unterwegs. Dabei überholte der Biker einen vorausfahrenden Kleintransporter - und raste direkt in den Tod!

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 17.45 Uhr zwischen den Gemeinden Zellingen und Erlabrunn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die St.2300 wurde infolge des Crashs bis etwa 22 Uhr am Dienstagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.