Nach schwerem Unfall im Eisbach: Zustand der Surferin hat sich stabilisiert

München - Knapp eine Woche nach dem schweren Unfall an der weltbekannten Eisbachwelle in München ist der Gesundheitszustand der verunglückten Surferin stabil.

Beim Sturz vom Board hatte sich die an ihrem Knöchel befestigte Sicherheitsleine am Grund des Eisbachs verhakt. Die Frau konnte sich nicht befreien, da sie mit dem Brett verbunden war.

Die 33 Jahre alte Surferin war in der vergangenen Woche am späten Mittwochabend verunglückt.

Ob und wann das Wasser am Eisbach abgesenkt werden könnte, um die Unglücksursache zu erkunden, war zunächst unklar. Vermutet wird, dass ein Hindernis am Grund für den Unfall verantwortlich war.

Seit den 1980er Jahren wird am Eisbach zu fast jeder Jahreszeit gesurft – weitgehend ohne größere Zwischenfälle. "In der ganzen Geschichte ist es der erste wirklich schwere Unfall", sagte Moritz von Sivers, zweiter Vorstand der Interessengemeinschaft Surfen in München.

Die Interessengemeinschaft will der Stadt nun zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen.

Zum Beispiel könnte zusätzliches Rettungsgerät wie ein Wurfsack bereitgestellt werden. Seit dem Unfall ist die Welle gesperrt – bis eine Gefährdung weiterer Surfer ausgeschlossen werden kann.