Navi-Fehler sorgt für Chaos auf Straße und Schiene

Neuburg - Die Anweisung eines Navigationssystems hat in Oberbayern mit einem Unfall für eine Straßensperrung und Zugverspätungen gesorgt.

Der Lkw rutschte ab und blieb kurz vor den Schienen der Zugstrecke Ingolstadt-Ulm hängen. © vifogra

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer (57) am Montag die Ausfahrt nach Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) verpasst. Sein Navi schickte ihn deshalb zum Wenden über einen Feldweg neben der Bundesstraße 16.

So weit, so gut - doch der Feldweg endete in einem rutschigen Grasweg, auf dem das tonnenschwere Gefährt nicht mehr zum Stehen kommen konnte.

Hilflos musste der Fahrer mitansehen, wie sein Lkw die Böschung zur Bahnstrecke Ingolstadt-Ulm hinunterrutschte.

Glücklicherweise wurde der 57-Jährigen nicht weiter verletzt. Die Bergung seines Lkws sorgte jedoch für Behinderungen auf Straße und Schiene: Die B16 musste im Bereich Neuburg gesperrt werden, während Züge an der Unfallstelle abbremsen mussten. Laut Polizei kam es dadurch zu erheblichen Verspätungen im Fahrplanablauf.