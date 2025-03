09.03.2025 11:00 Notbremsung konnte es nicht verhindern: Radfahrerin von Zug erfasst und getötet

In Kulmbach ist am Samstagnachmittag eine 53 Jahre alte Frau an einem Bahnübergang tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Von Marco Schimpfhauser

Kulmbach - In Oberfranken ist am späten Samstagnachmittag eine 53 Jahre alte Frau an einem beschrankten Bahnübergang tödlich verletzt worden. Im Kulmbacher Stadtteil Burghaig ist am Samstagnachmittag eine 53-Jährige tödlich verletzt worden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 16.50 Uhr. Man gehe derzeit von einem tragischen Unfall aus. Die Radfahrerin sei auf Höhe der Ortseinfahrt im Stadtteil Burghaig gerade dabei gewesen, die Schienen zu überqueren. "Während sich die Radfahrerin auf den Gleisen befand, nährte sich ein Personenzug", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mit. Bayern Unfall Drama am Eibsee! Touristen-Gruppe bricht ins Eis ein: 25-Jähriger reanimiert "Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern", hieß es weiter. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei in Kulmbach hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Insassen des Zuges blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Bahnbereich musste bis etwa 20.15 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei waren rund 65 Einsatzkräfte vor Ort.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa