Peugeot kracht in Wohnzimmer! Autofahrer (†54) stirbt im Krankenhaus

"Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Der verrichtet gerade seine Arbeit, versucht herauszufinden, wie es zum Unfall gekommen sein könnte. Aktuell können wir dazu leider noch nichts sagen", so der stellvertretende Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Forchheim, Joel Legall.

Das Auto war in das Wohnzimmer der Hausbewohnerin gekracht. Sie blieb körperlich unverletzt. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Der Fahrer musste ersten Informationen nach reanimiert werden und sei anschließend in ein Krankenhaus nach Bamberg gebracht worden. Dort verstarb er kurz darauf.

Durch den Aufprall entstand ein "sehr massiver Schaden am Haus", wie Legall weiter mitteilte. Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) hätten die Statik des dritten Gebäudes in Augenschein genommen, eine Fachfirma wurde außerdem verständigt. Diese gab Entwarnung.

"Die Hausbewohnerin steht leicht unter Schock. Ihr geht es so weit aber ganz gut. Sie saß gerade am Frühstückstisch, als das Auto reingefahren ist", so der Polizeisprecher. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt gab, entstand am dritten Haus ein Schaden von rund 50.000 Euro.

An den ersten beiden Gebäuden wird eine Schadenshöhe von 5000 beziehungsweise 10.000 Euro vermutet.

Der Vollständigkeit halber sei außerdem erwähnt, dass der Totalschaden am Unfallauto auf etwa 30.000 Euro beziffert wird.