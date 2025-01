Schotter-Laster kippt in Kurve um: Fahrer in Kabine eingeklemmt

Pommersfelden - Bei einem Unfall in Oberfranken ist ein mit Schotter beladener Laster umgekippt. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Der Schotter ergoss sich aus der Mulde über die Schienen und musste von einem Bagger beseitigt werden. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

An der alten Bahnstrecken in Sambach bei Pommersfelden (Landkreis Bamberg) kam es am Freitagvormittag zum Unfall.

Als der Laster zu einem örtlichen Bauunternehmen abbiegen wollte, passierte es: Der Fahrer nahm die Kurve zu eng, das Bankett gab nach und der Lkw kippte samt Landung um, erklärte die Polizei.

Dadurch wurde der 70-jährige Fahrer im Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.