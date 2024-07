Stoppschild missachtet: Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Polizei ermittelte, dass der Junge wohl das Stoppschild an der Kreuzung überfahren hatte. (Symbolbild) © Bildmontage: nx123nx/123RF, Hendrik Schmidt/dpa

Er sei am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen trotz Stoppschilds ungebremst in eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine 27-jährige Autofahrerin habe nicht mehr bremsen können und sei mit dem 13-Jährigen zusammengestoßen. Laut Polizei hatte sie Vorfahrt.



Der Radfahrer erlitt den Angaben nach eine Platzwunde am Kopf und brach sich das Bein. Laut Polizei konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Ob der Junge tatsächlich lebensgefährlich verletzt wurde, war laut einem Polizeisprecher unklar. Er sei am Sonntag operiert worden. Am Montag war sein Zustand laut Polizei stabil.

Der Junge war nach Angaben des Sprechers mit seiner Mutter und seinen zwei kleinen Schwestern unterwegs gewesen, die den Zusammenstoß beobachteten.