Tödlicher Unfall: 20-Jähriger verliert plötzlich Kontrolle über Motorrad

Rückersdorf - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 in Mittelfranken ums Leben gekommen.

Der Unfallort auf der B14 in Mittelfranken blieb stundenlang gesperrt. © vifogra / Besold

Wie die Polizei mitteilte, sei er am Freitag gegen 20.15 Uhr mit einer Gruppe von vier weiteren Motorradfahrern von Lauf an der Pegnitz kommend in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor er dabei nahe Rückersdorf die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte zu Boden.

Ersthelfer begannen unter telefonischer Anleitung der Notruf-Leitstelle mit seiner Wiederbelebung - doch vergeblich.

Der junge Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Notfallseelsorger betreuten die restliche Gruppe.