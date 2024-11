Tödlicher Unfall auf B13: Polizei muss Gaffer zurechtweisen

Oberdachstetten - Bei einem Unfall auf der B13 im Landkreis Ansbach kam am Dienstag ein Mann ums Leben.

Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. © vifogra / Zahn

Wie die Politei mitteilte, fuhr ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 15 Uhr auf der B13 von Marktbergel nach Ansbach.

Auf Höhe von Oberdachstetten geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Seat zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt dessen 91-jährige Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Seine 84-jährige Beifahrerin sowie der Mercedes-Fahrer kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hielten sich Passanten so nah an der Unfallstelle auf, dass ihnen Platzverweise erteilt werden mussten, so die Polizei. Ein Mann filmte das Geschehen sogar. Da sich der 57-Jährige uneinsichtig zeigte, stellten Beamten sein Handy kurzfristig sicher.