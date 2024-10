Tödlicher Unfall im Nebel: 18-Jährige kracht in Gegenverkehr

Dinkelsbühl - Bei einem Überholvorgang auf einer nebeligen Straße in Mittelfranken, ist eine 18-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten und wurde tödlich verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford völlig demoliert. © NEWS5 / Kevin Weddig

Laut Polizei fuhr die junge Frau mit ihrem BMW am Montag gegen 20.30 Uhr die Bundesstraße 25 von Fremdingen kommend in Richtung Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach.

Kurz nach der Einmündung nach Rühlingstetten wollte sie überholen und krachte dabei frontal in einen entgegenkommenden Ford.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos völlig zerstört, der BMW schleuderte in den Straßengraben.

Die 18-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die 48-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.