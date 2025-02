Tödliches Drama auf Parkplatz: Fußgänger tot - Polizei rätselt

Würzburg - Fataler Zusammenstoß in Unterfranken! Am gestrigen Donnerstagabend prallten ein Auto und ein Fußgänger zusammen, für den Passanten kam dabei jede Hilfe zu spät. Derweil beschäftigt die Polizei die Frage nach dem warum.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, versorgten den schwer verletzten 28-Jährigen. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie ein Sprecher am heutigen Freitag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Vorabend in Würzburg. Bei der Leitstelle seien gegen 22 Uhr gleich mehrere Anrufe eingegangen, die von einem angefahrenen Fußgänger berichteten.

Abgespielt habe sich der Vorfall auf dem Mainparkplatz unterhalb des Ludwigkais, etwa im Bereich der dort verlaufenden Lessingstraße. Schnell machten sich Rettungsdienst und Polizei, später auch die Feuerwehr, auf den Weg zum Ort des Geschehens.

Dort bestätigte sich für die Einsatzkräfte das Szenario. So hatte ein schwarzer Audi (Fahrer 21), einen 28-Jährigen im Bereich der Parkplätze stadtauswärts erfasst. Wie es dazu kommen konnte, sei derzeit noch völlig unklar.

Der schwer verletzte Passant wurde zunächst erstversorgt, kam daraufhin in ein Krankenhaus. Hier konnte man sein Leben aber nicht mehr retten und er verstarb wenig später.

Eine stundenlange Sperrung am Unfallort war die Folge des Zusammenstoßes, zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzu beordert.