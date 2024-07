Tödliches Überholmanöver: Motorradfahrerin kracht in Gegenverkehr und stirbt

Vogtareuth - Eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Oberbayern ums Leben gekommen. Ein 75-jähriger Autofahrer überlebte den Crash schwer verletzt.

In Oberbayern ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Angaben der Polizei war die junge Bikerin aus dem Raum Schnaitsee auf der Staatsstraße 2359 von Vogtareuth in Richtung Stephanskirchen unterwegs.

Ersten Ermittlungen zufolge überholte die Motorradfahrerin in einer langgezogenen Rechtskurve, etwa auf Höhe der Weiler Gaffl beziehungsweise Tödtenberg, einen weißen Transporter.

Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto - es kam zum Frontalzusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorradfahrerin in eine angrenzende Wiese geschleudert, ihre Maschine fing Feuer.

Die 26-Jährige erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Der 75-jährige Autofahrer aus Wasserburg erlitt nach ersten medizinischen Erkenntnissen Frakturen im Oberkörperbereich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestehe den Angaben zufolge nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Straße war an der Unfallstelle für rund zwei Stunden komplett gesperrt.