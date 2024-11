13.11.2024 10:45 Tragischer Unfall in Rosenheim: Junge (11) übersieht Auto und wird schwer verletzt!

Bei einem Unfall in Rosenheim in der Hofmillerstraße wurde ein elf Jahre alter Junge am Dienstag schwer verletzt.

Von Benedikt Zinsmeister

Rosenheim - Ein Elfjähriger ist bei einem Unfall in Rosenheim schwer verletzt worden. Die Rosenheimer Polizei ermittelt zum genauen Unfallgeschehen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Der Schüler war am Dienstag gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Junge von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Hofmillerstraße auffahren wollte, übersah er laut Zeugenaussagen ein Auto. Der Elfjährige aus dem Raum Rosenheim krachte in die Seite des Wagens, stürzte und blieb mit schweren Verletzungen am Asphalt liegen. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst ins Klinikum Rosenheim gebracht. Bayern Unfall Schwerer Unfall: Jugendliche rasen mit Audi durch Stadt und verlieren Kontrolle Ersten medizinischen Erkenntnissen zufolge besteht keine Lebensgefahr. Die 64-jährige Rosenheimerin am Steuer des Autos blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Rosenheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

