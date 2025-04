Psychisch auffällig, bewaffnet, betrunken: Spezialkräfte überwältigen Mann in Fürth

Fürth - Aufregung in der Fürther Südstadt! Ein psychisch auffälliger Mann hat dort am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Spezialkräfte der Polizei setzten einen Taser ein, um den Mann (28) zu überwältigen. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Gegen 18 Uhr alarmierte ein Passant die Beamten über den Polizeinotruf: Ein psychisch auffälliger Mann mit einem Küchenmesser in der Hand sei im Bereich der Karolinenstraße unterwegs! Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Mithilfe des Zeugen gelang es den Einsatzkräften der Polizei, den Verdächtigen kurz darauf im Bereich der Sonnenstraße zu stellen.

"Im Innenhof einer Wohnanlage sprachen die Beamten den 28-jährigen Mann an, der zu diesem Zeitpunkt eine Flasche in der Hand hielt", so die Polizeiangaben.

Jedoch ignorierte der Mann die Aufforderungen der Beamten und wollte flüchten. Daraufhin setzten Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken einen Taser ein, um den Verdächtigen zu überwältigen.