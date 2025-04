Kleintransporter kracht in Sattelzug: 67-Jähriger stirbt bei Horror-Crash

Landkreis Main-Spessart - Bei einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B27 in Unterfranken ist der 67 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters am Freitagvormittag ums Leben gekommen. Ein Sprecher der Polizei sprach von einem wahren Trümmerfeld.

Für den 67 Jahre alten Fahrer des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5/Pascal Höfig

Demnach war der 67-Jährige in Richtung Karlstadt unterwegs, als sein Kleintransporter in Höhe von Zellingen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und frontal in einen Sattelzug hinein krachte. Dadurch soll der Kleintransporter regelrecht auseinandergerissen worden sein.

Laut dem Polizeisprecher geriet der Sattelzug in der Folge ebenfalls in den Gegenverkehr, wo er mit einem weiteren Kleintransporter zusammenstieß.

Zudem wurde auch noch ein Motorradfahrer in den Unfall verwickelt, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und stürzte.

Für den 67-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 33 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs kam nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des zweiten Kleintransporters erlitt nur leichte Verletzungen, der gestürzte Motorradfahrer blieb nach den ersten Erkenntnissen unverletzt.