Auto kracht auf B20 frontal gegen Brückenpfeiler: Mann stirbt bei heftigem Unfall

Landau - Folgenschwerer Unfall auf der B20 in Bayern : Ein 36 Jahre alter Mann ist im Landkreis Dingolfing-Landau mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Betonbrückenpfeiler kollidiert und tödlich verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hat sich der Zwischenfall auf der Bundesstraße in der Nacht gegen 0.45 Uhr ereignet, als der Mann, der aus dem Gemeindebereich Mamming stammt, aus bislang unklarer Ursache aus Eggenfelden kommend und in Richtung Straubing fahrend die Kontrolle verlor.

Etwa auf Höhe der Ortschaft Wolfsdorf kam das Fahrzeug alleinbeteiligt nach links von der Straße ab, kollidierte am Fahrbahnrand mit dem Pfeiler.

Für den 36-Jährigen kam den Angaben zufolge jede Hilfe der angeforderten Rettungskräfte zu spät. Er konnte nur tot aus seinem Auto geborgen werden.

Die B20 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.