Schrecklicher Unfall auf Weide: Jugendlicher unter Hoflader eingeklemmt

Bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gefährt ist ein 14 Jahre alter Jugendlicher in Bayern schwer verletzt worden. (Symbolbild) © 123RF/jasiek03

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, war es am Sonntag in den frühen Abendstunden zu dem Zwischenfall gekommen, als der Junge dabei war, mit dem Gespann ein leeres Wasserfass von einer Weide in Ortsnähe von Eurishofen zu holen.

An einem Steilhang kam der Hoflader plötzlich ins Rutschen, kippte zur Seite und begrub den Fahrer dabei unter sich. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall bemerkt und umgehend den Notruf gewählt.

Vor Ort angekommen hatten die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun. Nachdem es gelungen war, den Schwerverletzten zu befreien, wurde der Junge mit einem Heli in die Uniklinik Augsburg transportiert.

Im Landkreis Ostallgäu waren die Feuerwehrkräfte aus Jengen mit 20 Personen gefordert, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt waren ebenfalls angerückt.