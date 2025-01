19.01.2025 09:45 5.542 Unfall-Drama mit Kindern an Bord: Mutter kommt von Straße ab, dann taucht Fußgänger auf

In Haßfurt (Bayern) kam es am Samstagabend zu einem schweren Alleinunfall, in dessen ein Fußgänger von einem Auto erfasst und erheblich verletzt wurde.

Von Angelo Cali

Haßfurt - Schwerer Unfall am gestrigen Samstagabend in Unterfranken. Infolge eines Alleinunfalls wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Eine Frau und ihre drei Kinder kamen glimpflich davon. Der Wagen der 32-Jährigen durchbrach ein Brückengeländer. © NEWS5/Ferdinand Merzbach In der Nacht auf den heutigen Sonntag wurde die Polizei laut eigenen Angaben gegen 22.45 Uhr per Notruf über den Unfall in Sylbach, einem Ortsteil von Haßfurt (Landkreis Haßberge) informiert. Vor Ort stellten die Beamten zunächst ein massives Trümmerfeld fest. Dazu war es gekommen, während eine 32 Jahre alte Frau am Steuer ihres Wagens auf einer Talstraße bergab unterwegs war. Als sie schließlich eine Brücke über einen Bach überqueren wollte, verlor sie aus bislang unklaren Gründen die Kontrolle über das Auto. Dieses preschte zunächst auf den Gehweg, wo die Fahrerin eine auf sie zueilende Person erkannte und gegenlenkte. Hierdurch prallte sie gegen das Brückengeländer, welches schließlich durchbrochen wurde - die Kollision mit dem Fußgänger (32) konnte sie hingegen nicht vermeiden. Bayern Unfall Tödlicher Unfall auf B12: Renault kracht frontal in Gegenverkehr Der 32-Jährige wurde einige Meter mitgeschleift und schwer verletzt. Laut Polizeiangaben könne Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Derweil krachte das Auto, an dessen Bord sich auch die drei Kinder der Frau im Alter von fünf bis zwölf Jahren befanden, gegen eine Straßenlaterne und kam dann zum Stehen. Schwerer Unfall in Unterfranken: Frau und ihre drei Kinder bleiben unverletzt Schließlich kam das Auto auf einer Grünfläche zum Stehen. © NEWS5/Ferdinand Merzbach Alle vier Fahrzeuginsassen blieben wie durch ein Wunder unverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Der betroffene Streckenabschnitt wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: NEWS5/Ferdinand Merzbach