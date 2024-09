23.09.2024 07:07 Ford schleudert in Familie auf Fahrrädern: Mutter und Kinder verletzt

Nach einem Unfall an einer Kreuzung schleuderten ein Auto in Offenberg-Neuhausen in eine Familie, die an der Straße wartete.

Offenberg-Neuhausen - Eine Mutter und ihre zwei Söhne sind bei einem Unfall am Sonntag nahe Offenberg-Neuhausen (Landkreis Deggendorf) von einem Auto erfasst und zum Teil schwer verletzt worden. Der Ford schleuderte nach dem Zusammenstoß in eine Familie auf Fahrrädern. © Wisberger/EinsatzReport24 /dpa Die 46-Jährige wurde schwer, ihre neun und zwölf Jahre alten Söhne leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 23-Jährige hatte demnach an der Kreuzung, an der die drei auf ihren Fahrrädern warteten, die Vorfahrt missachtet und war mit ihrem Ford zunächst mit einem Seat zusammengestoßen, bevor sie die Familie erfasste. Auch die 23-Jährige sowie der Fahrer (18) und ein Mitfahrer des Seats (20) wurden demnach leicht verletzt. Bayern Unfall Mit nicht zugelassenem Motorrad unterwegs: 20-Jähriger stirbt bei Unfall Gegen die 23-Jährige seien Ermittlungen eingeleitet worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Ford und der Seat schwer demoliert. © Wisberger/EinsatzReport24 Weitere Angaben zu den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht. An den Autos und den Fahrrädern entstand ein Totalschaden. Die Straße nach Deggendorf blieb bis zum Abend gesperrt.

Titelfoto: Wisberger/EinsatzReport24 /dpa