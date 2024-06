Unfall in Bayern: Neun Menschen verletzt, darunter fünf Kinder

Gunzenhausen - In Gunzenhausen in Bayern ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem neun Menschen verletzt wurden.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 37-Jähriger am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem VW Bus, in welchem auch drei Kinder im Alter von 5, 8 und 10 Jahren saßen, auf der Nürnberger Straße in Richtung Bundesstraße 466 unterwegs.

Aus zunächst unklarer Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Seat Leon, an dessen Steuer eine 40 Jahre alte Frau saß.

Zudem befanden sich zwei Kinder im Alter 6 und 8 Jahren sowie zwei Senioren im Alter von 67 und 71 Jahren in dem Wagen. Der VW Bus kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite.

Alle neun Personen wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.