29.07.2024 15:47 Heftiger Unfall! Auto von Familie kollidiert mit Zug und wird in Bach geschleudert

An einem Bahnübergang in Schliersee-Breitenbach ist es in der Nähe eines Campingplatzes am Montag zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug gekommen.

Von Jan Höfling

Schliersee - An einem Bahnübergang im Ortsteil Breitenbach ist es in der Nähe eines Campingplatzes am Montag zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug gekommen. Im Wagen befand sich eine vierköpfige Familie. Die Rettungskräfte hatten in Schliersee-Breitenbach nach der Kollision zwischen einem Auto und einem Zug alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Das Fahrzeug war aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 14.05 Uhr mit der Bahn kollidiert, wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte. Die betroffene Bahnstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell musste sofort gesperrt werden, das Auto der Familie wurde durch die Wucht des Aufpralls weggeschleudert und überschlug sich. Der Wagen kam demnach erst in einem kleinen Bach zum Stillstand. Die durch den Zusammenstoß leicht- bis mittelschwer verletzten Mitglieder der Familie mussten von den Rettungskräften zunächst aus dem Wrack ihres Fahrzeugs befreit werden. Nach der anschließenden Erstversorgung wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Polizei, Feuerwehr und Retter waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Bahnstrecke ist derzeit noch gesperrt.

