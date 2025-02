Unfall nach Faschingsumzug: Fünf junge Menschen teils schwer verletzt

Das bei dem Überschlag überrollte Verkehrsschild wies auf ein geltendes Überholverbot hin. Dies wurde vermutlich von dem Fahrer ignoriert. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Laut Polizeiangaben gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden hätte.

Bei dem Unfall in der Samstagnacht gegen 22.35 Uhr war der BMW gerade auf der B304 zwischen den Traunreuter Ortsteilen Hörpolding und Matzing unterwegs.

"Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge verlor der Fahrer nach einem Überholvorgang (...) die Gewalt über sein Fahrzeug, kollidierte seitlich schlitternd mit einem Verkehrszeichen, überschlug sich anschließend in einer Rollbewegung über die linke Fahrzeugseite an einer Böschung und kam entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung auf der rechten Fahrbahnseite auf allen 4 Rädern zum Stehen", teilt die Polizei am Sonntag mit.

Es wird vermutet, dass nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund für den Unfall war. Alle Insassen konnten sich selbst aus dem total beschädigten Wagen befreien.

Die zwei Frauen (17 und 18 Jahre) und die drei jungen Männer (zwischen 19 und 22 Jahren) wurden teilweise schwer verletzt.