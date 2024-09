Vermutlich Schalter verwechselt: Azubi (16) von Kunststofffräse schwer verletzt

Neumarkt in der Oberpfalz - Ein 16 Jahre alter Auszubildender hat sich an einer Maschine schwer verletzt.

Mit einem Hubschrauber wurde der Jugendliche (16) in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © 123rf/Roman Babakin

Der Unfall geschah bei Reinigungsarbeiten, als der Teenager in Neumarkt in der Oberpfalz an einer Kunststofffräse war.

Nach Angaben der Polizei geriet der Jugendliche mit dem Unterarm in die Fräse.

Vermutlich habe er zwei Schalter miteinander verwechselt und so die Maschine versehentlich angeschaltet.



Welche konkreten Verletzungen vorliegen und schwer genau der Azubi verletzt ist, war anfangs noch nicht bekannt.