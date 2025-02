Abfallentsorgung bis Schwimmbad betroffen: ver.di setzt Warnstreiks in Bayern fort

Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst wird gestreikt. © NEWS5/Marcus Rüdiger Fechner

Die Gewerkschaft ver.di setzt vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen ihre Warnstreiks in vielen bayerischen Kommunen entsprechend weiter fort.

Unter anderem bestreikt die Gewerkschaft in der Landeshauptstadt München, in Nürnberg und in Augsburg die Abfallentsorgung, wie die Rathäuser der drei größten bayerischen Städte mitteilten. In mehreren Städten sind Kundgebungen geplant.

Achtung: Gestreikt wird allerdings auch in vielen kleineren Städten und in ländlichen Regionen vom äußersten Norden des Freistaats bis in den Süden.

So sind in Aschaffenburg unter anderem die Belegschaften der Stadtwerke sowie des Klinikums zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.