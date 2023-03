Warnstreik am Montag in Bayern: Massive Auswirkungen im Freistaat

München - Der große Warnstreik am Montag wird den Verkehr in weiten Teilen Bayerns lahmlegen oder bremsen. Eisenbahn, Nahverkehr, Flughäfen, Wasserstraßen und Autobahnmeistereien werden betroffen sein.

Der Verkehrs-Warnstreik am Montag wird auch im Freistaat massive Auswirkungen haben. © Sven Hoppe/dpa

Wo wird bei der Bahn gestreikt und was bedeutet das?



Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat bundesweit zu Warnstreiks bei der Deutschen Bahn und ihren regionalen Konkurrenten aufgerufen. Im Fernverkehr verzichtet die Bahn auf einen Ersatzfahrplan. Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr sei größtenteils mit Zugausfällen zu rechnen, hieß es. Auch am Sonntagabend und Dienstagmorgen sind Auswirkungen des Warnstreiks möglich.

Der grenzüberschreitende Zugverkehr ist zum Teil ebenfalls betroffen. Zwischen Deutschland und Österreich fahren am Montag keine Züge. Die tschechische Staatsbahn České Dráhy (CD) rechnet damit, dass alle grenzüberschreitenden Regional- und Fernzüge an diesem Tag nur innerhalb Tschechiens fahren werden. Auch die Schweizerischen Bundesbahnen gehen davon aus, dass ihre Züge nicht bis nach München fahren, wenn am Montag zum Beispiel Fahrdienstleiter streiken.

Was ist mit dem Nahverkehr?

Im öffentlichen Nahverkehr sind Warnstreiks in zahlreichen Städten angekündigt. Unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut.

Wie stark die einzelnen Städte betroffen sind, kommt auch auf deren Nahverkehr an. Busse fallen in der Regel seltener aus, weil hier oft auch Privatunternehmen für den Nahverkehr unterwegs sind. U-Bahnen nehmen dagegen oft den Betrieb aus Sicherheitsgründen am Morgen gar nicht erst auf.

Und anders als beim letzten Warnstreik im Nahverkehr bringen S-Bahnen und Regionalzüge diesmal keine oder kaum Entlastung.