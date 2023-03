Warnstreiks! So können Bayerns Schüler am Montag ohne Ärger zu Hause bleiben

Bayern - Kurz vor den Osterferien könnten so manche Schüler im Freistaat zu einem weiteren freien Tag kommen. Und es ist noch dazu ein Montag. Doch nicht jeder hat was davon.

"Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, gibt es Sonderregelungen: Sie können am Montag zuhause bleiben; die Schule muss in diesem Fall aber auf jeden Fall informiert werden", lies sich der 63-jährige Politiker zitieren.

Die Gewerkschaften Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) und EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) haben am Freitag mitgeteilt, dass es zu zahlreichen Einschränkungen und Behinderungen kommen wird und im Regionalverkehr "größtenteils kein Zug fahren" wird. Davon sind am Ende nicht nur die Schulpflichtigen betroffen.

"Der für Montag angekündigte Warnstreik wird auch viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Bayern auf Ihrem Weg zur Schule treffen", so Piazolo, doch betonte: "Trotz des Streiks findet am Montag aber an den Schulen in Bayern grundsätzlich regulärer Unterricht statt – viele kommen ja zum Beispiel auch zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule."

Sollten an diesem Tag Tests anstehen, können im Einzelfall flexible Sonderlösungen zwischen Schüler, Eltern und Schulen gefunden werden.