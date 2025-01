Wer bezahlt die Polizei bei Fußballspielen? Innenminister sucht Gespräch mit Vereinen

München – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) will nach dem Polizeikosten-Urteil und vor Konsequenzen das Gespräch mit den Profifußball-Vereinen im Freistaat suchen.

Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) will sich mit Bayerns Fußballvereinen an einen Tisch setzen. © Sven Hoppe/dpa

"Die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Polizeikosten bei Hochrisikospielen werden wir nun genau analysieren und erst dann über Konsequenzen entscheiden", sagte Herrmann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

"Einige Länder plädieren für ein bundeseinheitliches Verfahren. Auch das müssen wir in Erwägung ziehen. Wir werden die bayerischen Vereine der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga zu einem Gespräch über die Konsequenzen des Urteils einladen", kündigte der Politiker an.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) war im Streit um eine Beteiligung der Dachorganisation an den Polizeikosten für Hochrisikospiele am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert.

Ihre Verfassungsbeschwerde gegen eine entsprechende Regelung aus Bremen blieb ohne Erfolg, wie der Erste Senat in Karlsruhe verkündete.