Winter weiter am Schwächeln: Geht es für Schüler in Bayern bald ins Schwimmbad statt auf den Hang?

München - Der Schnee schmilzt - und mit ihm die Chance auf Wintersport. In Bayern stehen deshalb Fragen im Raum: Sollen Kinder überhaupt noch Ski- und Snowboardfahren lernen? Sollten Schulklassen weiter ins Skilager fahren?

Geht es für Schüler bald nicht mehr auf die Piste? (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Grüne Hänge statt einst weißer Pisten, der Winter schwächelt zunehmend. In Schulen wird derzeit verstärkt diskutiert, ob es noch Skilager geben wird oder schon alternative Klassenfahrten gefragt sind.

Denn nach der Saison ist vor der Saison: Die Pläne für das nächste Jahr müssen jetzt geschmiedet und die Plätze im Landschulheim reserviert werden.

Schulen sind in der Frage laut Kultusministerium autonom. Die Entscheidung hänge von mehreren Faktoren ab, sagt die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann. Es gebe regional große Unterschiede.

Das bedeutet: "Eine Schule am Tegernsee ist, was Skifahren angeht, ganz anders aufgestellt als eine Schule zum Beispiel in Würzburg." Entscheidend seien oft ökonomische Aspekte.

"Wir dürfen kein Kind benachteiligen, weil sich die Eltern das nicht leisten können." Skilager seien ohnehin teuer. "Wir können mit den Kindern unmöglich auf die Gletscher fahren und noch mehr ausgeben." Man sei auf so naheliegende, niedrigere Skigebiete angewiesen, in denen wiederum beschneit werden müsse - und daran wächst die Kritik deutlich.