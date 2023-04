Krisenstab kümmert sich nach Tod von Mädchen um die anderen Kinder

Wunsiedel - Die Betroffenen brauchen Hilfe! Der Träger des oberfränkischen Kinderheims, in dem ein totes zehnjährigen Mädchen gefunden wurde , will mit dem Einsatz eines Krisenstabs das schreckliche Geschehene aufarbeiten.

Der Fund einer Kinderleiche in Wunsiedel hat in Bayern und ganz Deutschland für großes Aufsehen gesorgt. Die Ermittlungen dauern an. © NEWS5/Fricke

Die Bewohner der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel brauchten in dieser Situation vertraute Menschen, die sich weiterhin um sie kümmerten, teilte die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KJF) am Mittwoch entsprechend mit.

Weiter hieß es: "Sie brauchen das Angebot, alle Fragen stellen zu können, die sie haben, und sie brauchen kind- und altersgerechte Antworten."

Die Zehnjährige war am Dienstag von Angestellten der Einrichtung leblos in einem Zimmer gefunden worden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizeibeamten gingen nach ersten Erkenntnissen von einem Fremdverschulden aus.

Zwei Jungen im Alter von elf Jahren und ein 16-Jähriger stehen im Fokus. Sicherheitskreise sprachen von Indizien auf eine entsprechende Beteiligung der Jungen an einem Vorfall, der zum Tod der Zehnjährigen führte.



Es sei allerdings noch unklar, inwieweit diese Beteiligung ursächlich für den Tod des Mädchens sei und ob es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen der zuständigen Beamten laufen demnach auf Hochtouren.