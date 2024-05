Bekannt aus RTL-Doku: Getötetes Opfer (†53) im Allgäu war offenbar "Berlins bekanntester Obdachloser"

Laut Meldungen habe er die Nacht schließlich im Vorraum einer Bankfiliale verbracht, wo er in lebensbedrohlichem Zustand am nächsten Tag entdeckt wurde. Gerettet konnte er nicht mehr werden. Die Polizei will nun herausfinden, inwieweit sein Tod mit der Tat in Verbindung steht. Der Teenager sitzt inzwischen in U-Haft.

Sollte es sich tatsächlich um Martin H. handeln, hatte dieser seinen Lebensmittelpunkt mitten in Berlin. Laut eigenen Aussagen soll er vor seinem bewussten Leben auf der Straße auch wohlhabend gewesen sein.

RTL bezeichnete ihn als "Künstler Kreuzbergs", der sich aus Müll und Gegenständen, die er auf der Straße fand, sein Zuhause inklusive Deko bastelte.