Darum setzen Freibäder in Niedersachsen vereinzelt Sicherheitsdienste ein

Niedersächsische Bäder blieben von Schlägereien weitestgehend verschont. Manche Betreiber setzen trotzdem auf Sicherheitsdienste. © Lars Penning/dpa

Die Betreiber bereiten sich zwar auf mögliche Streitereien unter ihren Gästen vor, rechnen aber nicht mit größeren Problemen. Im vergangenen Jahr hatten Auseinandersetzungen unter Badegästen in Berliner Bädern bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

In den städtischen Freibädern in Hannover seien in der laufenden Saison bisher acht Badeverbote ausgesprochen worden, vier davon aufgrund eines Einbruchs, sagte eine Sprecherin der Landeshauptstadt.

Größere Ausschreitungen habe es weder in der jüngsten Vergangenheit noch in der diesjährigen Saison gegeben. Sicherheitsdienste werden demnach nur an besonders heißen Sommertagen eingesetzt, an denen viele Besucher und Besucherinnen baden gehen.

In Osnabrück haben die Betreiber des Moskaubades auch in der Vergangenheit keine größeren Probleme mit Randalierern gehabt. Zwar gebe es an heißen Tagen, an denen sich bis zu 3000 Menschen gleichzeitig in dem Bad aufhalten, vereinzelt Streit zwischen den Badegästen, jedoch sei es bisher nicht eskaliert, sagte ein Sprecher der Stadtwerke.

Ein Sicherheitsdienst werde in Osnabrück nicht eingesetzt.