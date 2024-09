Spionagedrohnen über Deutschland? Bundeswehr sucht Himmel mit Hubschrauber ab

In jüngster Zeit gab es auch Berichte über Drohnenflüge über Stade oder dem ChemCoast Park in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). Die Polizei gehe dem nach. "Die Staatsanwaltschaft Stade ist informiert", sagte ein Sprecher. In Stade wurde Ende Juli mit dem Bau eines ersten LNG-Terminals an Land begonnen.

Auch zu den Sichtungen über Brunsbüttel hatte Schleswig-Holsteins Innenstaatssekretärin im Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtags Anfang September gesagt, dass es sich bei der Mehrheit um Verwechslungen mit Flugzeugen, Satelliten, Beleuchtung oder Himmelskörpern gehandelt habe.