11.02.2024 09:46 Ferienhaus geht in Flammen auf: Polizei geht von sechsstelligem Sachschaden aus

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Ferienhaus am Badesee Karlshof in Westerstede in Flammen aufgegangen.

Westerstede - Am frühen Sonntagmorgen ist ein Ferienhaus am Badesee Karlshof in Westerstede (Niedersachsen) in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland Um kurz vor 5 Uhr wurde nach Angaben der Polizei der 57-jährige Bewohner auf das Feuer in seinem Haus aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Er konnte das Haus eigenständig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt, heißt es weiter. Zwar verhinderte die Feuerwehr die Ausbreitung des Feuers auf umliegende Gebäude, das betroffene Haus wurde allerdings so stark beschädigt, dass es als Wohnstätte künftig nicht mehr genutzt werden kann, so die Polizei. Niedersachsen 28-Jährige tritt Polizist mehrfach mit Schuh ins Gesicht Der Schaden werde vorläufig auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Titelfoto: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland