Jagd auf Frauen: Das steckt hinter gewalttätiger "Tradition" auf Borkum

Am 5. Dezember findet auf Borkum das "Klaasohm"-Fest statt. © Sina Schuldt/dpa

Jedes Jahr am 5. Dezember findet auf der Nordseeinsel Borkum das Fest "Klaasohm" statt.

In einer Panorama-Reportage des NDR begleiten Reporter den Feiertag. Sechs Männer verkörpern dabei die Fabelwesen "Klaasohms". Sie tragen Fellmasken, Gewänder und Kunsthörner und werden von einem Mann in Frauenkleidern, dem sogenannten Wiefke, sowie den Fängern begleitet.

Was harmlos beginnt, wenn die Gruppe durch die Straßen zieht und mit der Inselgemeinschaft feiert, endet in einer brutalen "Tradition". Man geht auf die Jagd nach jungen Frauen. Wenn man eine gefunden hat, wird sie festgehalten und von den "Klaasohms" - unter dem Beifall des umstehenden Publikums - auf den Hintern geschlagen.

Die Frauen wissen, was an diesem Tag passieren kann, nehmen aber offenbar freiwillig an dem Fest teil.

Trotzdem berichten einige Opfer anonym über ihre Erfahrungen: "Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach unglaubliche Schmerzen, habe geweint und war gleichzeitig wütend auf mich selbst. Ich dachte: Warum tue ich mir das an? Warum bin ich mitgelaufen?"

Nach der Prozedur hatte eine Betroffene laut eigenen Angaben blaue Flecken vom Steißbein bis zur Kniekehle.