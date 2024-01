Leiche bei Löscharbeiten gefunden: Haftbefehl gegen 50-Jährige erlassen

Hannover - Bei dem Opfer des Brandes am gestrigen Montag in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Nordstadt handelt es sich um eine 74-jährige Frau. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 50-Jährige stand währenddessen im Verdacht, das Feuer absichtlich zur Vertuschung einer Straftat gelegt zu haben. Die ebenfalls durch das Feuer verletzte Frau befand sich zunächst noch im Krankenhaus.