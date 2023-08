Pferd ungewollt neue Frisur verpasst: Polizei sucht Zeugen

Rinteln - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einem schwarzen Pferd auf einer Weide in Rinteln-Hohenrode ( Niedersachsen ) die Mähne abgeschnitten.

Unbekannte Täter schnitten dem Pferd die Haare ab. © Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Verletzt wurde das Tier nicht, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.



Außerdem fand die 34-jährige Besitzerin ihr Pferd am Dienstagmorgen auf einer anderen Weide vor, als auf der, wo sie es am Abend zuvor abgestellt hatte. Ursprünglich stand es auf einer Weide an der Landstraße Höhe Hausnummer 45.

Die Gründe für die Tat sind derzeit nicht bekannt, heißt es weiter.

Es werde geprüft, ob es sich bei der Tat auch um Tierquälerei handeln könnte, denn ohne Mähne sind die Pferde nicht ausreichend gegen Insekten geschützt.