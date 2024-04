Autofahrer aufgepasst! A7 übers Wochenende in Richtung Hamburg gesperrt

Zusätzlich wurde noch die Bedarfsumleitung U73 eingerichtet. Diese führt ab der Anschlussstelle Seevetal-Ramelsloh (38) über die Ohlendorfer Straße und K10 in Richtung A39. Dort kommen Autofahrer an der Anschlussstelle Seevetal-Maschen (2) wieder auf die A7.

Diese Sperrung dauert von Freitagabend 20 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr an. Zudem wurden bereits am Mittwoch die Parkflächen der Rastanlage Seevetal-Ost gesperrt.

Eine weitere Alternative ist die Fahrt ab der Anschlussstelle Schneeverdingen (43a) über die B3 bis zur Anschlussstelle Rade (44) auf der A1. Über das AD Buchholz und die A261 führt der Weg am AD HH-Südwest auf die A7.

Die Fahrt über die B75 ist nicht möglich, da die Anschlussstelle Dibbersen (42) aufgrund von Bauarbeiten auf der A1 gesperrt ist.

So oder so, Autofahrer müssen am Wochenende mehr Zeit für ihren Weg in Richtung Norden einplanen.