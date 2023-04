Tödlicher Unfall: VW-Polo-Fahrerin prallt gegen Holzmast und stirbt

Uelzen - Auf der Tätendorfer Straße zwischen Tätendorf-Eppensen und Barum im Kreis Uelzen ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit Todesfolge gekommen.

Die 37-Jährige kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzmast. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Unfallhergang befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines VW Polo die Straße von Tätendorf in Richtung Barum. Gegen 16.30 Uhr kam die Frau aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Holzmast und überschlug sich mit ihrem Wagen.

Die Frau verstarb noch am Unfallort. Das teilte die Polizeidirektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen in einer Pressemitteilung am Montagabend mit.

Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zu diesem Zweck wurde auch ein Gutachter und eine Drohne eingesetzt. Erst um 20.15 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.